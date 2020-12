Les Franco-Albertains poursuivent leur gouvernement et l’Université de l’Alberta

Après l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, l’Alberta compte la plus grande population d’expression française en situation minoritaire au pays et la troisième communauté de nouveaux arrivants d’expression française en importance à l’extérieur du Québec, après l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Demande de services en français

Cette croissance démographique a créé une augmentation de la demande de services en français, surtout dans le domaine de l’éducation.

À titre d’exemple, les effectifs des écoles de langue française en Alberta ont doublé dans les 20 dernières années et devraient plus que doubler d’ici 2030, l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés étant tranquillement mis en œuvre.

Pour la même période, le nombre d’élèves inscrits en immersion française en Alberta a augmenté de près de 60%.



C’est pourquoi l’Alberta fait face depuis des années à un besoin important de main d’œuvre bilingue qualifiée et à une pénurie d’enseignants francophones et d’autres professionnels en éducation.

Offre fédérale

Dans le dossier du financement de l’Université de l’Ontario français, le gouvernement fédéral et celui de l’Ontario ont signé une entente de partage des coûts.