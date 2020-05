Pour maintenir le dynamisme du Campus Saint-Jean

Mais le recul du Campus menace aussi un autre segment de sa population étudiante. En effet, depuis les dernières décennies, l’Alberta accueille une population internationale et immigrante francophone, venue notamment de l’Afrique, qui enrichit et dynamise la francophonie albertaine, valant à la province la plus grande croissance francophone hors Québec.

Cette francophonie plurielle est particulièrement présente au sein du Campus et elle compte sur lui pour sa formation.

Une recherche dynamique menacée

Au fil du temps, le Campus a lutté pour devenir une faculté universitaire de renom, accueillant des chercheur.es de partout à travers le monde qui enseignent en français et diffusent le fruit de leur recherche dans les deux langues officielles.

Plusieurs professeur.es du Campus ont mené des études ayant fait connaître les francophonies de l’Ouest – pensons ici aux travaux du politologue Edmund Aunger sur les droits linguistiques, cités devant les tribunaux dans la cause Caron.

Plus récemment, le Campus a réussi à attirer dans ses rangs des chercheur.es dynamiques dont les travaux contribuent à l’avancement des connaissances à l’échelle nationale et internationale: développement durable, bilinguisme et droits des minorités linguistiques, santé et bien-être, immigration francophone, politique canadienne et internationale, etc.