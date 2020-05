Campus Saint-Jean: au tour de la francophonie de l’Ouest d’être attaquée

«On a proposé des solutions et on n’a pas eu de réponse d’engagement. Donc on a jugé que la communauté franco-albertaine et les autres au Canada doivent être conscientisées aux enjeux», indique la présidente de l’ACFA.

Jason Kenney

L’initiative Sauvons Saint-Jean prévoit plusieurs actions. Premièrement, elle appelle toutes les personnes sensibles au sort du Campus à envoyer une lettre au premier ministre albertain, Jason Kenney, et à Demetrios Nicolaides, ministre de l’Enseignement supérieur.

Des lettres préécrites sont disponibles sur le site de l’ACFA. En quelques clics, elles peuvent être personnalisées par un paragraphe afin de partager son expérience personnelle en lien avec le CSJ ou témoigner de l’importance que revêt cette institution.

«J’invite donc tous les jeunes à se joindre à cette campagne et à faire du bruit sur les médias sociaux. C’est de notre présent et de notre avenir qu’il est question!» a déclaré Sympa César, président de la Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA), sur la page Facebook de l’organisme.

La FJA s’est engagée à lancer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux.