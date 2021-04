Échec de l’Université Laurentienne : lourd de conséquences pour Sudbury

« On se sent à peine tolérés »

Avec les déboires financiers de la Laurentienne, observe la députée, le gouvernement fédéral a offert son soutien, mais le gouvernement de l’Ontario n’a soumis aucune demande en ce sens.

«Donc de dire qu’ils sont bien ouverts à la francophonie et à l’avant-garde, non, pantoute! La francophonie et les francophones en Ontario, on se sent à peine tolérés, vraiment pas écoutés», fulmine France Gélinas.

Elle maintient que la communauté devra «exiger que le gouvernement de M. Ford prenne ses responsabilités face aux droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes d’avoir accès à l’éducation universitaire en français de façon équitable […] La formation universitaire, c’est une responsabilité du gouvernement provincial».

Agitation au Parlement fédéral

Questionné en conférence de presse le 13 avril, le premier ministre, Justin Trudeau, s’est dit «très préoccupé par la situation à l’Université Laurentienne […] Le gouvernement fédéral sera là pour aider, mais c’est au gouvernement provincial d’établir la marche à suivre. Mais on va être là comme on a été là comme on a été là pour l’Université de l’Ontario français il y a quelques années. On va être là».

La situation de l’Université Laurentienne a aussi été soulevée par le Néo-Démocrate Charlie Angus à la période de questions de la Chambre des communes, mardi.