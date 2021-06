Pensionnats autochtones : une fête du Canada boycottée ou huée

Marche symbolique vers la colline parlementaire

À Ottawa, le départ de la marche symbolique, organisée par la nation Anishinaabe, se fera des bureaux de Services aux Autochtones Canada, à Gatineau, et elle prendra fin sur la colline parlementaire.

Pour la marche qualifiée d’«anticolonialiste» qui se déroulera beau temps, mauvais temps, les gens sont invités à se vêtir d’orange, à apporter des tambours et des objets qui font du bruit, ainsi que des affiches et banderoles mentionnant #CancelCanadaDay, #NoPrideInGenocide, #215, #JusticeForIndigenous, etc.

Fête du Canada : les réseaux sociaux s’enflamment

Sur Facebook, Twitter et Instagram, la popularité du mot-clic #CancelCanadaDay s’accentue d’heure en heure. Plusieurs personnalités publiques autochtones et gens de tous les horizons invitent aussi au boycottage des célébrations de la fête du Canada via les réseaux sociaux.

«Voici mon message pour le Canada à l’occasion de la fête du Canada. Je ne vais pas la célébrer avec des piqueniques et des feux d’artifice. Je vais passer la journée à réfléchir, à me souvenir de tout ce que nous avons perdu et de la façon d’aller de l’avant. Je vous demande de faire de même», a écrit sur Twitter le député ontarien du district de Kiiwetinoong, Sol Mamakwa, membre de la Première Nation de Kingfishner Lake.

«C’est vraiment une question pour beaucoup de Canadiens. Pour moi, je pense que c’est important d’avoir des réflexions», a souligné la ministre fédérale des Infrastructures et des Collectivités, Catherine McKenna, lorsque questionnée sur le sujet lors d’un point de presse lundi. «Je ne pense pas que beaucoup de gens veulent célébrer», confiait-elle.