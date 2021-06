Pensionnats autochtones: l’Ontario financera les fouilles

18 pensionnats autochtones en Ontario

On estime qu’au moins 426 enfants sont morts dans 18 pensionnats en Ontario, et qu’il existe 12 lieux de sépulture non marqués.

«Il y en a probablement plus. On a beaucoup de travail pour les examiner et on comprend que ça rouvre des plaies» a déploré le ministre Rickford.

Ce dernier a admis que la découverte des 215 dépouilles en Colombie-Britannique «ne représente malheureusement pas une anomalie».

Au Canada, à partir de 1870 et jusqu’aux années 1990, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et à leur communauté et envoyés dans des écoles résidentielles gérées par des congrégations catholiques ou anglicanes.

En Ontario, le dernier pensionnat n’a été fermé qu’en 1991.

Le grand chef du Grand Conseil du Traité 3, Francis Kavanaugh, a exigé en conférence de presse que le Pape François se rende au Canada pour présenter ses excuses aux survivants des pensionnats autochtones, ainsi qu’à leurs familles et à toute la communauté autochtone.