Les défis d’accéder à des ressources en français

En Colombie-Britannique, explique Isabelle Côté, «un des défis pour le Conseil scolaire francophone et pour l’immersion en langue française, c’est d’avoir de très bonnes ressources de qualité, en français, sur les nations locales et les savoirs locaux. On ne peut pas être, par exemple, sur un territoire Musqueam et étudier les Hurons au Québec, ça ne marche pas! Il faut apprendre sur les savoirs locaux!»

Les ressources didactiques sont souvent développées en anglais. D’un côté parce qu’il y a plus d’élèves dans le système anglophone, donc plus de ressources. Mais aussi parce que les ainés autochtones parlent anglais et non français, souligne Isabelle Côté.

Selon la chercheuse, «le ministère de l’Éducation de Colombie-Britannique doit vraiment faire un effort important pour traduire les documents qui ont déjà été créés du côté anglais, pour qu’il y ait un accès équitable aux ressources en français».

L’accès aux ressources en français est aussi un enjeu en Alberta, selon Éva Lemaire. «La difficulté, c’est qu’on veut avoir accès au savoir et aux perspectives des communautés du territoire où les écoles se trouvent.»

Perspectives autochtones locales

Et faute de matériel, «les enseignants et les écoles francophones, y compris en Alberta, vont parfois avoir tendance à se tourner vers des ressources écrites dans les communautés autochtones francophones au Québec, parce qu’elles sont en français, malgré que ce ne soit pas rattaché au savoir local».