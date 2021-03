Le programme Odyssée : découvrez le Canada et mettez votre maîtrise du français à profit

Trois programmes de langues officielles pour les adolescents et les jeunes adultes sont regroupés dans le même portail: Explore pour les voyages d’immersion en anglais, Destination Clic pour les échanges entre francophones hors Québec, et Odyssée pour les moniteurs de langue française dans les écoles.

En 2021, Explore et Destination Clic se déroulent principalement en ligne.

Odyssée, toutefois, est en pleine période de recrutement de jeunes francophones intéressés à mettre leurs compétences en français au services d’écoles élémentaires et secondaires francophones dans les Maritimes, en Ontario et dans l’Ouest… et de partager leur culture tout en recevant un salaire!

Odyssée recrute également des candidats anglophones qui travailleront au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Échanges culturels

Les moniteurs de langues dans les écoles jouent un rôle clé dans la vie des jeunes de leur collectivité d’accueil. Sous la direction de l’enseignant, ils offrent aux élèves ou étudiants l’occasion de mettre en pratique leurs compétences en français.