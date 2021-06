Idéathon à Glendon sur le français langue seconde

Effort collaboratif pancanadien

Camerise est décrit comme «un effort collaboratif visant à synthétiser l’information et la communication de connaissances et d’initiatives existantes dans le but de relever ensemble des défis systémiques et trouver des solutions qui faciliteront l’accès aux programmes en FLS partout au pays afin d’assurer la pérennité du bilinguisme au Canada».

Des études de l’écosystème du FLS, ainsi que des consultations auprès de parties prenantes menées au cours de l’année 2020 et depuis le début de 2021, confirment le besoin d’un outil qui permettrait de progressivement «rassembler l’information, les résultats de recherche, les ressources et les initiatives qui existent dans le domaine du FLS».

On cherche ainsi à offrir un accès centralisé à des données, constats, rapports et projets émanant de la communauté FLS, ainsi que des ressources adaptées aux programmes d’études.

Des solutions aux défis du FLS

Les deux événements de juin permettront de :

● Évaluer le potentiel de Camerise auprès de tous les publics.