De l’Île Saint-Jean à l’Île-du-Prince-Édouard: un tricentenaire à célébrer

Selon l’éminent spécialiste de la culture acadienne, les relations entre le premier peuple et le second peuple ont été amicales dès le départ. «En célébrant le 300e, ce serait une belle occasion de rappeler les liens historiques qui unissaient les Mi’kmaqs avec les Français et les Acadiens.»

Un tricentenaire en préparation

Le 300e anniversaire de la présence française à l’Île-du-Prince-Édouard et, de ce fait, de l’arrivée des premiers agriculteurs et des premiers pêcheurs commerciaux, offrira de nombreuses occasions d’apprentissage et de mettre en valeur le passé de ceux qui ont aménagé le beau paysage de la plus petite province canadienne.

Georges Arsenault a fait plusieurs démarches auprès du gouvernement provincial et de divers organismes pour mobiliser des ressources conséquentes dans le but de célébrer de façon adéquate.

Plusieurs représentants gouvernementaux et communautaires se rencontraient le 7 novembre afin d’explorer les volontés de chacun, les options de financement et les activités possibles.

Histoire et généalogie

On songe notamment à: