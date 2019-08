L’Acadie fête les 135 ans de son drapeau

Pas encore de reconnaissance législative

En 1984, à l’occasion du 100e anniversaire du drapeau acadien, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick avait accepté une motion du député Pierre Godin pour que le drapeau acadien flotte sur l’édifice du Parlement, à Fredericton.

Contrairement à l’Ontario qui a adopté la Loi sur l’emblème franco-ontarien, et à l’Alberta qui a adopté en français et en anglais un décret reconnaissant le drapeau franco-albertain, le drapeau acadien ne bénéficie pas encore d’une reconnaissance législative de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Les législateurs de ces trois provinces atlantiques voudront sans doute considérer des initiatives à cet égard.

SNA sans frontières

Le 16 août 1996, à Miscouche, le premier gouverneur général du Canada d’origine acadienne, Roméo LeBlanc, dévoile les armoiries de la SNA, conçues par l’héraldiste Robert Pichette. À cette occasion, la SNA reçoit également de l’Autorité héraldique du Canada la description officielle du drapeau acadien.

Les personnes qui veulent en savoir davantage sur le symbole national acadien liront avec intérêt Histoire du drapeau acadien, de Maurice Basque et André Duguay.