La diaspora acadienne : une joie de vivre extraordinaire

PUBLIREPORTAGE – Cette année, l’Acadie est à l’honneur dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous de la francophonie qui prennent leur envol ce 1er mars.

Si le cœur de l’Acadie bat dans les provinces maritimes, sa diaspora se retrouve partout au Canada et dans le monde entier. Chaque 15 août, des milliers de personnes se rassemblent pour célébrer la culture acadienne qui, malgré les épreuves, est toujours bien vivante.

Le Grand Dérangement

Disséminée dans le monde à la suite du «Grand Dérangement», la diaspora acadienne reste plus vivante que jamais. Faisant preuve d’une résilience et d’une vitalité à toute épreuve, elle est vue comme l’alliée de l’Acadie pour gagner plus de poids politique et culturel.

«Je suis en amour avec la diaspora acadienne, dans chaque région du monde où je vais je me sens chez moi, c’est quelque chose dans l’air qui vient immédiatement me chercher, une vibration inexplicable», confie Phil Comeau, cinéaste acadien passionné par l’histoire de son peuple.

Au 17e siècle

Sur les cartes anciennes, l’Acadie figure à l’emplacement occupé à présent par la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, une partie du Nouveau-Brunswick et de l’État du Maine. Un territoire colonisé par des paysans, des pêcheurs, des soldats, des prêtres et une poignée de nobles venus, pour la plupart, de Touraine, d’Anjou, du Berry et, surtout, du Poitou.