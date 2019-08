Moncton accueille le Congrès mondial acadien et les villes francophiles

Villes francophones et francophiles d’Amérique

Les 16 et 17 août, le Rendez-vous du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique s’est également déroulé à Moncton.

Les élus, fonctionnaires municipaux et contribuables qui n’ont pas été en mesure de se rendre physiquement au lieu du Rendez-vous ont pu suivre en direct quelques conférences et ateliers, grâce à la page Facebook du Centre de la francophonie des Amériques où on peut maintenant voir et entendre en différé les moments forts de cette rencontre.

Antonine Maillet

La romancière et dramaturge de renom Antonine Maillet y a présenté une causerie. Avec sa perspicacité habituelle et dans le contexte de sa patrie, l’Acadie, l’écrivaine de 90 ans (!) a parlé de l’importance de miner le territoire pour ses histoires et de puiser son inspiration dans l’imaginaire culturel. Au cours des deux journées, il y a eu débats, notamment sur les thèmes suivants: Le bilinguisme comme moteur de développement économique; Franco-responsabiliser les entreprises; Célébrer la francophonie au cœur d’une municipalité; Le développement touristique de la francophonie; La dualité linguistique à l’échelle municipale; L’offre active, bien plus que «Hello, Bonjour».

Les quatre objectifs du Réseau sont: 1. Mettre en valeur la richesse et la vitalité du patrimoine francophone. 2. Valoriser les milieux culturels francophones et francophiles. 3. Développer des alliances économiques et stratégiques. 4. Promouvoir les attraits touristiques des villes membres sur la scène internationale. Participation ontarienne

Plus de 150 villes sont membres du Réseau, dont les entités municipales ontariennes suivantes: le canton d’Alfred et Plantagenet, Champlain, Chatham-Kent, Clarence-Rockland, Cornwall, Hawkesbury, Hearst, Kingston, La Nation, Mattice-Val Côté, Moonbeam, Orléans, Ottawa, Rivière des Français, Sudbury et Welland.