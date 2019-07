Pas de Comité des Affaires francophones de la Ville de Toronto avant octobre

C’est l’élue municipale de Scarborough-Rouge Park, Jennifer McKelvie, qui présidera le Comité consultatif de la Ville de Toronto sur les Affaires francophones.

Sa nomination a été confirmée le 18 juin au Conseil municipal, mais le Comité des nominations aux divers comités consultatifs va attendre au mois d’octobre avant de nommer les huit autres membres du Comité francophone: quatre représentants d’organismes francophones et quatre individus.

«C’est un processus complexe», justifie-t-elle à L’Express dans un échange de courriels… en français, car la conseillère municipale est passée par l’école d’immersion française au primaire et au secondaire.

Racines acadiennes

«J’ai été choisie pour le Comité parce que j’ai des connexions personnelles à la langue française et la culture francophone (ma famille est venue en 1671 et nous étions originellement Acadiens), parce que j’ai démontré de l’intérêt pour la communauté francophone et pour l’amélioration des relations entre les francophones et le gouvernement municipal.»

Jennifer McKelvie ajoute qu’elle a «vraiment le désir de me reconnecter à mes racines familiales, de travailler avec la communauté francophone, et de les représenter au Conseil municipal pour renforcer la fierté francophone dans notre Ville».

«Dans mon nouveau rôle sur le Comité», ajoute-t-elle, «je veux assurer les francophones de la Ville que leurs opinions seront défendues et représentées, et que la langue et la culture francophone seront protégées à Toronto». Elle souhaite aussi «améliorer et augmenter le développement économique et culturel» de la francophonie torontoise.