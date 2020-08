Ces monuments de l’Odyssée acadienne éparpillés sur le continent

Seize monuments dédiés aux tribulations du peuple acadien sont éparpillés en Amérique du Nord. Il y en a un en Louisiane, quatre au Québec, cinq au Nouveau-Brunswick, un à l’Île-du-Prince-Édouard, trois en Nouvelle-Écosse, un à Saint-Pierre-et-Miquelon et un à Terre-Neuve-et-Labrador.

En 1999, une Commission de l’Odyssée acadienne a été créée dans le but de souligner de manière permanente les migrations forcées et volontaires du peuple acadien au Canada, sur le continent nord-américain ainsi qu’ailleurs dans le monde.

Un guide

Les monuments de l’Odyssée acadienne, le dernier livre de Roger Léger, aux Éditions Lambda, se veut un guide commémoratif de ces monuments marquants de l’histoire des Acadiens.

L’ouvrage propose un chapitre pour chacun de ces monuments, avec de nombreuses photos et illustrations.

On y retrouve aussi un texte de l’historien Ronnie-Gilles Leblanc intitulé Le Grand Dérangement de l’Acadie, un texte de Robert G. Leblanc sur les migrations des Acadiennes et des Acadiens, un chapitre sur le Congrès mondial acadien, sur la Commission internationale de l’Odyssée acadienne et le chapitre final, consacré au lieu historique de Grand-Pré.