Trouvé et préservé: le récit de voyage d’un cartographe de 1750 en Acadie

«Ce siège a été un pivot de l’histoire coloniale dans cette partie du monde. Le régime français prenait fin, et ce livre en est un symbole, parce qu’il a été publié en 1753 par la Couronne française, mais il contient la signature d’un officier militaire britannique de quelques années plus tard. C’est un symbole du moment décisif qui se passait à cette époque», avance encore Simon Lloyd.

Inestimable

Bien qu’il soit difficile de spéculer sur la valeur d’un tel objet historique, quelques recherches ont permis à l’employé de la bibliothèque Robertson de trouver un exemplaire en condition similaire, se vendant au cout de 3000 $.

«Mais la signature de Samuel Holland rend cet exemplaire-ci inestimable à nos yeux», conclut-il.

Le livre contient principalement des cartes, des observations et autres détails collectés par le Marquis de Chabert, en 1750 et 1751. Samuel Holland aurait pu les utiliser pour créer sa propre carte de l’Île quelques années plus tard.