Hommage à Élaine Legault au 10e gala de Théâtre Action

Finaliste aux côtés de Lisa L’Heureux (auteure et metteure en scène pour Et si un soir) et de Chanda Gibson (metteure en scène pour Les Zinspirés: l’âge de raison au Théâtre français de Toronto), la scénographe et auteure originaire de Hearst est diplômée du Département de théâtre de l’Université d’Ottawa et a travaillé avec le TNO, la Catapulte, la Vieille 17 et le Trillium.

C’est d’ailleurs l’adjoint à la direction artistique du Théâtre du Trillium, Louis-Philippe Roy, qui est aussi auteur et comédien, qui animait la soirée qui a rassemblé environ 70 passionnés du milieu théâtral franco-ontarien.

Enfin, le Prix communautaire Jeanne Sabourin 2019, qui vise à souligner la réalisation d’un projet artistique ou le dynamisme d’une troupe communautaire active en Ontario français, a été décerné au Théâtre Tremplin, d’Ottawa. En nomination, on retrouvait Les Indisciplinés de Toronto et Les Tréteaux de Kingston.

Le nom de Jeanne Sabourin a été donné en 2016 aux prix de reconnaissance de Théâtre Action en l’honneur de la comédienne torontoise, originaire d’Ottawa, qui a longtemps été responsable du Bureau franco-ontarien du Conseil des arts de l’Ontario.