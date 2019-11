Musique : Rayannah continue de se réinventer

La musique, pour Rayannah, ce sont aussi des rencontres, des collaborations artistiques devenant de réelles amitiés, telles que Mario Lepage du groupe Ponteix, ainsi que Stéphanie Kuse, à la production audiovisuelle.

Ainsi, Rayannah n’en est pas à sa première tournée et continue d’étonner et de se réinventer, nous livrant une musique dans l’air du temps: alternative, complexe et rythmée.