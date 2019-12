Alpha Toronto, tremplin pour 400 apprenants en 2019

«Notre défi est de former et mettre à niveau des apprenants qui viennent de différents horizons et de différentes cultures. Mais les résultats sont satisfaisants. On le voit, car les étudiants qui passent chez nous recommandent Alpha-Toronto à d’autres personnes.»

Après presque une année d’apprentissage non sans stress, «les étudiants ont le sentiment de la mission accomplie», nous dit Tomy Nsamba, qui vient de finir les programmes de mathématique.

« C’était vraiment un très bon programme. Ça a permis que je puisse encore rafraîchir ma mémoire, comprendre encore mieux les cours de maths, parce que ça fait longtemps que je j’étais allé à l’école et maintenant suis prêt à aller au collège continuer mes études.»

Comme après chaque assemblée générale annuelle, deux étudiants ont été élus au conseil d’administration d’alpha-Toronto pour représenter leurs collègues.