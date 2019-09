La Lune illuminera le Bentway du 10 au 15 septembre

Du 10 au 15 septembre, le Bentway sera illuminé par une lune de 7 mètres de diamètre, œuvre de l’artiste anglais Luke Jerram.

Accueillant plusieurs événements depuis le début de l’année dernière, ce nouvel espace urbain sous l’autoroute Gardiner, au 250 boulevard Fort York, hébergera pendant cinq jours le Museum of the Moon et son imposante sculpture, pour ravir petits et grands.

Un voyage intime au plus près de la lune

Les visiteurs auront ainsi la chance d’expérimenter une vision plus personnelle et intime de la Lune.

Réalisée grâce à des images de la NASA, la sculpture est d’une précision d’orfèvre, rendant l’expérience ultra réaliste. À échelle 1:500,000, elle vous permettra d’observer comme vous ne l’avez jamais fait le seul satellite de la Terre, tous les soirs en plein air de 18 à 23 heures.

À travers ce voyage lunaire à Toronto, le Musée de la Lune cherchera à inspirer aux spectateurs une réflexion sur cet astre qui a traversé les siècles et les époques, influençant les plus grands artistes (aussi bien dans la littérature que dans la musique) et «reflétant les idées et les croyances des gens du monde entier».