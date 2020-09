Rentrée scolaire: six écoles secondaires de Viamonde en mode hybride

On ajoute avoir embauché 40 nouveaux enseignants pour la petite enfance, l’élémentaire et le secondaire, dans le but de réduire la taille des classes, pour la plupart à 20 élèves ou moins.

Changer pendant l’année

Les familles pourront choisir en cours d’année (le 6 novembre et le 8 janvier) de basculer d’un modèle de fréquentation scolaire à un autre. Les demandes, adressées aux directions d’école, seront traitées au cas par cas en fonction des places disponibles en salle de classe ou en mode virtuel. Au secondaire, on peut faire cette demande a tout moment.

Le Conseil scolaire Viamonde se dit prêt à adapter son mode de fonctionnement selon les recommandations des 13 bureaux de santé publique couvrant son grand territoire (toute la péninsule de Bowmanville à Windsor).

C’est ainsi que dans Peel (4 écoles) et Wellington-Dufferin-Guelph (2 écoles), le port du masque pour les élèves sera obligatoire pour les élèves de la 1re à la 3e année, comme pour les 4e à 12e partout.

Mobilisés pour la réussite

«Le personnel des écoles est dévoué à la réussite de chaque élève», assurent Mme Landry et M. Bertrand. «Nos valeurs d’effort, de générosité, d’inclusion et d’ouverture sur le monde et à sa diversité culturelle, sont le socle de nos actions.»