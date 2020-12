Santé Ontario: le mandat des «entités» francophones renouvelé pour 2 ans

«Dans un contexte de crise sanitaire et de transformation du système de santé, ce prolongement assurera une stabilité dans le développement des services de santé en français», indique leur Regroupement par voie de communiqué.

Restructuration

«Les entités continuent leur travail proactif d’alignement avec les structures de planification du système de santé. Elles se tiennent prêtes à un éventuel alignement géographique avec les cinq régions de Santé Ontario.»

Les entités disent aussi souhaiter que leur restructuration «se déroule en même temps que la finalisation du transfert des RLISS vers Santé Ontario».

Et elles «continuent le travail pour mettre en place une entité provinciale afin de travailler directement et d’une seule voix avec Santé Ontario et les autres acteurs provinciaux en santé».

Dans son Livre blanc sur la Santé, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ne se prononce pas sur la façon – entités, équipes, conseil provincial ou autres mécanismes – d’intégrer la francophonie dans la gestion du système.