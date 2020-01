Découvrez des livres passionnants grâce aux clubs de lecture de la Bibliothèque publique de Toronto

Vous aimez lire et discuter de vos lectures? Les clubs de lecture en français dans cinq succursales de la Bibliothèque publique de Toronto sont l’occasion rêvée de découvrir de nouveaux titres et d’échanger vos idées là-dessus avec des gens qui partagent votre passion pour les livres.

En plus, la bibliothèque met des ensembles des livres à la disposition des détenteurs de carte de bibliothèque qui organisent leur propre club de lecture.

Diversité des littératures francophones

«Les titres sont choisis afin de montrer la diversité des littératures francophones en mettant en valeur les écrivains d’ici, du Québec, du Maghreb, d’Europe et des Caraïbes, ainsi que de l’océan indien, et comprennent différentes générations d’écrivains et de styles d’écriture», précise Peter Kupidura, directeur des programmes en français de la bibliothèque.

En vous joignant à un club, vous découvrirez certainement des livres que vous ne connaissez pas encore, et vous aurez peut-être aussi de temps en temps ce tout autre plaisir qui est de redécouvrir ou de voir sous une nouvelle lumière une œuvre que vous avez déjà lue!

Parmi les auteurs et auteures au programme pour l’hiver et le printemps 2020, on trouve des vedettes de longue date telles Le Clézio, Duras, Ben Jelloun. Et aussi des auteurs et auteures qui ont fait leur réputation plus récemment, telles Naomi Fontaine, Jean-Paul Dubois, Kaouther Adimi, Gabriel Osson, Alain Mabanckou, et d’autres encore.