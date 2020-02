La francophonie continue de croître à Durham-Peterborough

13h30: : Concours de chant Découvertes mettant en vedette des jeunes de 9 à 16 ans, toujours à la salle paroissiale.

Structures d’accueil



En plus de coordonner un centre d’emploi et des services d’établissement pour les nouveaux arrivants, le COFRD regroupe quelque 30 organismes membres, issus des milieux communautaire, paroissial et de l’éducation.

L’ACFO Durham-Peterborough compte parmi ceux-ci, et son président, Achille Fossi, se réjouit du projet du COFRD.

«Durham-Peterborough est devenue une région francophone par excellence, nos effectifs explosent. Il faut multiplier les structures pour accueillir les francophones qui veulent s’installer ici. Si les résidents sont à l’aise, ils pourront davantage contribuer à la vitalité économique», constate-t-il.

Pour ce faire, il est crucial aux yeux de M. Fossi que les organismes collaborent. «L’union fait la force, on a les mêmes objectifs. On aimerait aussi avoir le soutien du gouvernement, notamment pour l’accès aux services en français.»