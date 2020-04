Des fêtes d’enfants virtuelles en français et en anglais

«L’idée d’adapter en virtuel ce que je proposais déjà en réel m’est venue naturellement.» En effet, avant le confinement, Elvine Assouline animait des journées anniversaires pour enfants en leur offrant un spectacle et des ateliers de magie.

Le concept

«On essaie de recréer une mise en scène semblable via la plateforme Zoom, c’est-à-dire d’apporter la même interaction et ambiance avec les enfants de ce qu’ils auraient pu avoir chez eux en temps normal. On demande aux parents de participer à l’anniversaire et de prévoir un gâteau et une bougie.»

La durée de la formule d’animation est de 45 minutes. À la suite, les parents arrivent avec des gâteaux afin que tout le monde puisse chanter au jubilaire un bon anniversaire. À la fin de l’activité, les enfants ont du temps pour interagir ensemble et peuvent également poser des questions à l’animateur s’ils le désirent.

«L’anniversaire est virtuel, mais les émotions sont bien réelles», indique Elvin Assouline.

Afin de permettre une plus grande variété d’animations, plusieurs animateurs se sont joints aux fêtes d’anniversaires virtuelles de The Fun Master. Les thématiques sont la magie, les sciences, l’éveil musical et les princesses.