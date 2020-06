Trois lauréats francophones dans la Forêt de la lecture 2020

L’Association des bibliothèques de l’Ontario a annoncé cette semaine les lauréats des prix 2020 de la Forêt de la lecture lors de l’événement en ligne organisé en partenariat avec CBC Radio-Canada.

Prix Peuplier: La corde à linge, Orbie (Les 400 coups)

Prix Mélèze: Aventurosaure 01: Le réveil de Rex, Julien Paré-Sorel (Presses Aventure)

Prix Tamarac: Vingt-cinq moins un, Geneviève Piché (Éditions Québec Amérique)

Depuis le mois d’octobre, plus de 270 000 enfants de la province ont lu les oeuvres finalistes, dont des livres de fiction et de non-fiction d’auteurs canadiens anglophones et francophones.