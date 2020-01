Viamonde achètera l’école Greenwood

Le Conseil scolaire Viamonde a reçu du ministère de l’Éducation le feu vert – et 10,2 millions $ – pour acheter la bâtisse de l’école Greenwood du Toronto District School Board (TDSB) et en faire sa quatrième école secondaire à Toronto, dans le secteur Greenwood et Danforth.

Depuis 2 ans, il avait accès à 16 millions $ pour rénover et moderniser les lieux «afin que le Conseil puisse offrir aux élèves une expérience d’apprentissage de calibre mondial».

À l’époque, un groupe de parents avait critiqué le choix de cet édifice, poursuivant le gouvernement provincial en justice pour obtenir une école secondaire francophone de qualité «équivalente» à celle des écoles anglophones.