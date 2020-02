De l’Île St-Jean à l’Île-du-Prince-Édouard: 300 ans d’histoire en 12 épisodes

En novembre dernier, Jean Lavergne, installé depuis deux ans et demi à Summerside, prévoyait de lancer sa plateforme d’information et de création web de langue française au début de l’année 2020, celle qui marque le 300e anniversaire de l’arrivée et l’établissement permanent des premiers colons acadiens et français à l’Île Saint-Jean, aujourd’hui l’Île-du-Prince-Édouard.

À la recherche d’un projet fondateur et utile, il a joint l’historien Georges Arsenault pour lui proposer une formule. Le résultat est que, depuis trois semaines, à raison d’une vignette par semaine, Georges Arsenault raconte les faits saillants de l’histoire de la colonie de l’Île Saint-Jean, une série qui comptera 12 épisodes.

Tournage au Musée acadien

«Jean m’a proposé un concept selon lequel je choisirais 12 évènements ou thèmes marquants de notre histoire pour les faire ressortir dans de courtes présentations de trois ou quatre minutes. J’ai accepté», dit Georges Arsenault, qui est toujours content de partager ses connaissances sur l’histoire.

L’historien émérite de l’Acadie a identifié les sujets, a trouvé des ressources visuelles dans sa collection, et en une demi-journée environ,le tournage a été bouclé!