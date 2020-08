Les Maple Leafs manquent de volonté et se font éliminer par les Blue Jackets

Les Maple Leafs de Toronto disputaient dimanche soir le cinquième et ultime match de leur série de ronde qualificative face aux Blue Jackets de Columbus. Le gagnant de cette rencontre allait passer au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Il faut rappeler que les Leafs n’ont pas remporté de série depuis 2004.

Alignement

Quelques modifications ont été apportées à la formation avant le début de la rencontre. Tout d’abord l’entraîneur Sheldon Keefe a décidé de jouer le tout pour le tout et a placé ses gros canons sur le premier trio. Pour une première fois cette année, John Tavares, Auston Marner et Mitch Marner se retrouvaient sur la même ligne dans un alignement officiel et non pas seulement sur le jeu de puissance.



La surprise de la soirée fût de voir l’attaquant Andreas Johnsson , qui était blessé depuis le 13 février, sauter sur la glace lors de la période d’échauffement. Il a remplacé le jeune Nick Robertson, pourtant excellent dans la série, au sein du 3e trio. À ce sujet, Sheldon Keefe a dit que c’était une décision facile de réíntégrer Johnsson à l’alignement et qu’il espérait que ça donne une source de motivation additionnelle aux joueurs.

Columbus ouvre la marque

Fidèles à leurs habitudes dans cette série, les «visiteurs» n’ont pas tardé avant de s’inscrire au pointage. C’est le défenseur Zach Werenski, qui s’était blessé lors du 4e match qui a trouvé le fond du filet d’un tir du poignet. 1-0 Columbus après 1 période.

Toronto en arrache

Les Maple Leafs n’étaient pas à leur meilleur en deuxième période. Ils avaient de la difficulté à compléter leurs passes et le gardien Joonas Korpisalo n’a rien laissé passer. John Tavares a eu une bonne occasion de marquer mais la rondelle a malheureusement touchée la barre verticale. Toujours 1-0 après 40 minutes de jeu.