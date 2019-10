Les Maple Leafs s’inclinent face aux Blue Jackets

Matthews en rajoute

Avec seulement 38 secondes à faire en première période, Auston Matthews est venu créer l’égalité. Déjà un 8e but cette saison pour Matthews.

Au tour de Willy

Les Maple Leafs ont pris l’avance pour la première fois de la partie en toute fin de deuxième période lorsque William Nylander a déjoué le gardien Joonas Kopisalo. 3-2 Toronto après 40 minutes de jeu.

Columbus égalise

Les punitions ont été couteuses tout au long de la soirée et celle prise par Frederik Gauthier a couté un but aux Maple Leafs. Alex Wennberg a ramené les équipes à la case départ avec ce but en supériorité numérique.

Prolongation

Les 2 équipes se sont retrouvés en temps supplémentaire et les Blue Jackets se sont vu accordé un lancer de punition quand Mitch Marner a couvert la rondelle avec son gant, ce qui est interdit.

Frederik Andersen, qui avait fait plusieurs arrêts époustouflants jusque là, n’a malheureusement pas été en mesure de faire l’arrêt sur le tir. Gustav Nyquist a donné la victoire au Blue Jackets.