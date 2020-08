Les Blue Jackets remportent le premier match de la série face aux Maple Leafs

Les Blue Jackets n’ont pas tardé à mettre de la pression sur les torontois. Le québécois Pierre-Luc Dubois a obtenu la plus belle chance de marquer lorsqu’il s’est retrouvé en échappée devant le gardien Frederik Andersen mais se dernier lui a fermé la porte. Le grand gardien danois s’est montré solide devant le filet tout au long de la première période. Aucun but après 20 minutes de jeu.

Les gardiens ont définitivement offert une performance du tonnerre lors du deuxième vingt. Joonas Korpisalo a privé Auston Matthews d’un but certain avec un superbe arrêt de la mitaine alors que quelques instants plus tard, c’est Frederik Andersen qui a fermé la porte aux Blue Jacket. Toujours aucun but après les 2 premières périodes.

🥅 Korpi had a TON of big stops tonight, but we all know which one deserves the title of "Save of the Game."#CBJ | #CBJAsOne pic.twitter.com/2yt3m7ptAI