La cédille à bon prix?

En mai 2019, l-express.ca publiait dans ses pages une chronique sarcastique que j’ai écrite à propos de ce que le gouvernement ontarien disait de son incapacité à inclure les diacritiques (accents aigu, grave, circonflexe, tréma, cédille) dans ses cartes officielles, permis de conduire, carte-santé, etc.

Le gouvernement disait que cela coûterait 60 millions $ pour modifier le système informatique pour le faire et qu’il n’en avait tout simplement pas les moyens.2

Et voilà que vendredi 25 septembre 2020, la ministre des Transports et néanmoins ministre des Affaires francophones annonce que, dès lundi le 28 septembre, les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens pourront faire une demande de remplacement gratuit de permis de conduire afin de refléter les particularités de leurs noms.

Un beau cadeau pour la Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

Quinze mois après ma petite chronique! Est-ce que j’en prends le crédit? Un petit, très petit peu, quand même.