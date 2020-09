Du racisme dans la profession juridique aussi

Comme ailleurs dans la société, les obstacles sont multiples et se trouvent à tous les niveaux du parcours professionnel d’un jeune noir qui vise une carrière en droit. Selon les panellistes, il faut davantage d’initiatives de sensibilisation et il y a nécessité de moderniser les politiques, procédures et règlements du Barreau pour enlever la discrimination subtile et inconsciente qui s’y cachent parfois et faire plus de place à la diversité.

Conseillère à la Cour suprême

Avant sa nomination à la magistrature, Harley D’Août Gervais a été superviseur des contrats à l’Ambassade du Canada, à Washington, conseillère juridique à la Cour suprême du Canada, conseillère juridique du juge en chef de la Cour fédérale, puis directrice adjointe de l’AJEFO.

Parmi ses activités bénévoles, elle a fourni des conseils juridiques à Children Now, un organisme à but non lucratif de recherche et de défense des droits se consacrant à l’amélioration de la santé des enfants. Durant de nombreuses années, elle a agi en tant que mentore auprès de jeunes, particulièrement dans le cadre du Programme de mentorat en droit auprès des femmes de l’Université d’Ottawa.

Pour poursuivre en humour, on peut présumer qu’en choisissant son prénom, ses parents la prédestinaient à présider des causes de circulation routière…

Sudbury et Ottawa

Ancien de l’Université d’Ottawa, Ignace Louis-Jean est avocat salarié à Aide juridique Ontario. Il travaille dans le district Sudbury/Manitoulin depuis le début de l’année 2020. Auparavant, il a travaillé dans le district de Cochrane. Il est un défenseur des droits de la personne et partisan de la lutte pour l’accès à la justice.

Stacy Makuraza est étudiante en deuxième année de droit à l’Université d’Ottawa. Elle est née et a grandi au Burundi avant de venir au Canada pour ses études. Depuis sa jeunesse, elle est passionnée par la justice et la résistance à l’oppression. Elle est vice-présidente francophone de l’Association des étudiants noirs en droit à l’Université d’Ottawa.