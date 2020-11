L’inauguration du nouveau centre marocain de Toronto attendra à 2021

Souk et conférence

Le mercredi 25 novembre se tiendra un «souk marocain».

«Nous souhaitons faciliter l’accessibilité des produits marocains pour la communauté de Toronto par l’entremise de l’Association», explique Faouzi Metouilli. «Les petites entreprises et les vendeurs marocains auront le privilège d’expliquer et de partager leur produit avec les membres de la communauté et les Canadiens en général.»

Enfin, le samedi 28 novembre, des panélistes du Maroc et du Canada discuteront du «patrimoine marocain au-delà des frontières». On veut ici assurer une meilleure compréhension de l’histoire marocaine et souligner «la contribution de la communauté marocaine dans une culture riche et diverse au Canada».

Faouzi Metouilli

Président de l’AMDT depuis 2014, Faouzi Metouilli travaille aux ressources humaines du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Il est actif dans la communauté franco-torontoise depuis plusieurs années: comité provincial sur la santé, comité consultatif de la Ville, comité consultatif de la police, etc.

On recense environ 50 000 personnes d’origine marocaine en Ontario.