François Boileau, ombudsman des contribuables: dekessé?

Qu’en est-il des contribuables mécontents de ce qu’ils doivent payer à l’impôt?

Notre mandat, c’est vraiment le service à la clientèle. Si par exemple on n’a pas reçu les services dans les délais opportuns. Ce qu’on voit en ce moment avec la pandémie: il y a des retards importants.

Il y a aussi de nouveaux programmes qui ont été mis en service. Les gens sont inquiets. On est passés du programme PCU à un service de l’assurance-emploi. On a des situations où des contribuables peuvent attendre plusieurs heures au téléphone. Donc ça, ce sont des enjeux de service où on va pouvoir interagir.

Donnez-nous des exemples de plaintes que vous recevez.

On a beaucoup de plaintes qui sont malheureusement hors mandat. On tente de les rediriger vers le bon service.

Mais plus de la moitié des plaintes qu’on reçoit sont de notre compétence. Il faut vérifier s’ils ont d’abord porté plainte à l’ARC.

Parfois, ça peut être urgent, par exemple si une femme monoparentale qui vient de perdre son emploi ne reçoit pas de pension alimentaire et doit payer ses fins de mois, on peut les transférer, on a une entente avec l’ARC.