Livres de 2020: les coups de cœur de notre chroniqueur

À 46 ans, Musso a écrit 18 romans, vendu plus de 35 millions d’exemplaires et a été traduit en 44 langues. Ici, fiction et réalité s’entrecroisent, s’embrouillent le plus souvent. Ce roman atypique devient une occasion de réfléchir sur le métier d’écrivain.

Inacceptable, roman de Stéphanie Gauthier, Montréal, Éditions Québec Amérique.

Connaît-on vraiment la personne qu’on épouse? Risque-t-il d’y avoir des choses cachées qui se révèlent beaucoup plus tard? L’auteure répond à ces deux questions et montre comment chaque être humain renferme des zones d’ombre, certaines plus méprisables que d’autres.

Le sommeil des loutres, roman de Marie-Christine Chartier, Montréal, Éditions Hurtubise.

Les relations sont généralement plus compliquées qu’on peut se l’imaginer au départ. On y découvre souvent que les cages faites à même nos bras peuvent laisser des trous assez grands pour que l’autre s’y glisse. Lui faire confiance en amour demeure un choix à renouveler chaque jour.