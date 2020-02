L’experte des primates Valérie Schoof amène ses étudiant.e.s de Glendon en Afrique de l’Est

«Dans un nouveau projet financé par les Fonds Nouvelles frontières en recherche, on essaye de comprendre quels sont les coûts et les bénéfices de ces interactions pour les humains et les singes au Kenya et en Ouganda, et comment la perception de ces interactions change dans différentes cultures et dans différents environnements.»

«Par exemple, un des coûts importants, c’est que les primates peuvent manger la nourriture cultivée par les humains, qui est pour certains leur source primaire de nourriture. Ça peut avoir un effet important sur la vie des humains et la perception des risques.»

Dans une quête de bénéfice social réel pour les locaux, mais aussi pour les primates, Valérie Schoof prend ainsi en compte la biologie des singes autant que celle des humains à travers des entrevues répétées avec la population. Le but est de comprendre ce qui a changé, quelles sont les conséquences et comment y remédier pour permettre aux différents protagonistes de rester en sécurité.

