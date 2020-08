Échanges en anglais controversés entre parents de l’école Pierre-Elliott-Trudeau

M. Plantiveau s’est fait rappeler à l’ordre par Mme Chevalard après avoir demandé à des intervenants de s’exprimer en français. Parmi ces intervenants en anglais, il y avait aussi des francophones.

«Je me suis fait menacer d’exclusion de la communauté Facebook des parents de l’école francophone de mes fils par un parent anglophone parce que je me suis plaint de ne pas comprendre les échanges… en anglais!», a affiché M. Plantiveau sur sa propre page Facebook.

«Nous ne souhaitons pas exclure qui que ce soit de ce groupe», indique Mme Chevalard, «mais nous n’accepterons pas non plus le dénigrement de la part de qui que ce soit.»

Pour rejoindre ce groupe de parents de Pierre-Elliott-Trudeau, il faut accepter que «le but de ce groupe est de permettre la communication, le partage et le support entre les familles des élèves. L’intimidation, la discrimination, le dénigrement et toute autre activité à aspect négatif ne seront pas tolérés dans ce groupe.»