Victoire de l’égalité des écoles en Colombie-Britannique

«La Cour rejette notamment l’idée que les provinces et territoires puissent limiter le droit à l’éducation dans la langue de la minorité au nom de «l’affectation juste et rationnelle de fonds publics limités». Le tribunal voit juste en disant qu’une telle idée permettrait aux gouvernements de déroger beaucoup trop facilement aux droits fondamentaux.» – Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada

«L’AFO est heureuse de voir que la Cour suprême reconnaisse toujours l’importance de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article de la Charte est primordial pour contrer l’assimilation de la communauté francophone au pays, car il assure le droit à une éducation en français équivalente à celle de la majorité linguistique en terme d’infrastructures.» – Assemblée de la francophonie de l’Ontario

Carol Jolin, le président de l’AFO, avertit cependant qu’à l’aube d’une modernisation de la Loi sur les langues officielles, «ce conflit ayant perduré une décennie démontre que des gouvernements peuvent toujours tenter de se soustraire à leurs obligations linguistiques. Saisissons l’extraordinaire chance que nous avons de moderniser nos droits linguistiques en vue de bâtir un pays où les francophones n’auront plus à se battre à tout moment pour pouvoir vivre et s’épanouir en français.»

«Cette décision aura un impact majeur pour le milieu éducatif francophone dans toutes les provinces et territoires. En reconnaissant les droits des francophones et en leur offrant les moyens financiers pour soutenir l’éducation en français, la Cour suprême du Canada reconnaît d’une part que les provinces ne peuvent ignorer la Charte canadienne des droits et libertés et d’autre part que la vitalité du français au Canada passe par un soutien effectif et équitable.» – Association des juristes d’expression française de l’Ontario

Nadia Effendi, la présidente de l’AJEFO, a félicité les membres du cabinet Juristes Power «qui défendent ce dossier depuis plus de 10 ans au travers de multiples recours et qui offre au Canada une victoire historique.»

Trois élues libérales à l’Assemblée législative de l’Ontario, Lucille Collard, Amanda Simard et l’ex-première ministre Kathleen Wynne, se sont réjouies que «la Cour suprême a clairement indiqué que les enfants qui étudient en français ou en anglais doivent recevoir la même qualité de service et la même expérience éducative à l’école. Peu importe la taille de la population francophone d’une région, la Cour a jugé l’obligation d’assurer l’égalité réelle dans le service éducatif fourni. Peu importe où vous êtes au Canada, vous avez droit à une éducation de qualité en français.»