Une première école Cordon Bleu à l’Université d’Ottawa

À l’Université d’Ottawa, le programme offrira notamment des cours sur la nutrition, les sciences de l’alimentation, les techniques culinaires, la microbiologie ou encore la psychologie.

À la fin de leur troisième année, les étudiants devraient être en mesure «d’assumer des rôles et des responsabilités majeurs dans les restaurants, l’industrie alimentaire et les établissements de soins de santé afin de fournir des aliments nutritifs, sécuritaires et appétissants répondant aux besoins spécifiques du client, telles les croyances culturelles, les allergies, les intolérances alimentaires et restrictions alimentaires liées à certaines maladies», peut-on lire sur le site Web du programme.

Les cours seront donnés pour un maximum de 14 étudiants par classe avec les meilleurs spécialistes dans leur domaine.