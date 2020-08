Des nouvelles de l’école des trois Ontariennes au Rwanda

Inzira y’Urumuri/Le chemin de la lumière est maintenant enregistré auprès de l’Agence du revenu Canada comme un organisme caritatif.

Fondé par trois Ontariennes pour construire une école de village au Rwanda, l’organisme basé à Sudbury peut désormais remettre des reçus d’impôts à ses donateurs.

Et son site Internet est maintenant fonctionnel, indique la présidente et co-fondatrice Marie Ntaganda. Le site rappelle la mission et la raison d’être du Chemin de la lumière et renseigne sur l’évolution du projet de construction.