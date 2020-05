Les 350 ans de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 10 dates

1929 – Des fourrures au pétrole

Fondation de la Hudson’s Bay Oil & Gas. L’exploration de sites pétrolifères dans l’Ouest résulte en l’exploitation de 1600 puits par l’entreprise dans les années 1960.

1970 – Au Canada!

Révision de la Charte et rapatriement du document original au Canada. Le siège social s’installe à Toronto en 1974 où l’on ouvre un premier grand magasin. Cette année-là, les archives et artéfacts de la Compagnie de la Baie d’Hudson sont déposés aux archives du Manitoba et au Musée du Manitoba.

1973 – Acquisitions en chaîne

Déplacement des activités de détail vers le centre du Canada et début de l’acquisition de grandes chaînes comme Zellers, Fields, Simpsons et K-Mart.

2008 – Désormais américaine

Achat de la Compagnie de la Baie d’Hudson par la société américaine NRDC Equity Partners. L’entreprise est active en ligne depuis 2000 et exploite, en mars 2019, 400 magasins, dont 92 sous la bannière La Baie d’Hudson au Canada, et compte plus de 65 000 employés.

Pour en savoir plus



Encyclopédie canadienne : La Compagnie de la Baie d’Hudson