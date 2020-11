Projet de loi sur la radiodiffusion: comment protéger les contenus francophones?

«Une loi, ça doit énoncer clairement l’intention du législateur. C’est ça qu’un organisme de règlementation comme le CRTC doit bien comprendre. Mais si l’intention est vague, il va sentir qu’il a une marge de manœuvre, et c’est cette marge de manœuvre qu’on veut rétrécir le plus possible quand on parle de protéger le contenu francophone dans les médias», explique Martin Champoux en entrevue avec Francopresse.

Pourquoi s’en remettre au CRTC?

Le porte-parole du Parti conservateur en matière de langues officielles, Alain Rayes, abonde dans le même sens: «Le ministre nous répète que le français est important, mais dans le projet de loi, il n’y a aucune note qui assure qu’on protège le français dans le contenu. Pourquoi s’en remettre à un autre organisme [le CRTC, NDLR] plutôt que de l’écrire clairement dans le projet de loi?»

Alain Rayes exprime aussi des doutes sur la capacité du CRTC à protéger le contenu francophone : «Si on veut s’assurer que les acteurs numériques suivent les mêmes règles que les médias conventionnels, on pense que le gouvernement devrait légiférer à la base, et non s’en remettre au CRTC, parce que ça n’a pas toujours bien fonctionné avec le CRTC.»

Attendre les directives gouvernementales

En entrevue avec Francopresse, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, défend qu’il faut regarder au-delà du projet de loi et que les directives que le gouvernement enverra au CRTC pour établir la nouvelle règlementation comporteront «des exigences très claires» en matière de production francophone.

Martin Champoux souligne qu’un article du projet de loi C-10 précise qu’une partie de la programmation des radiodiffuseurs devra être consacrée à du contenu canadien, et il ne voit pas pourquoi un autre article ne pourrait pas faire de même pour le contenu francophone.