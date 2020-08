Retour au secondaire hybride au Conseil scolaire catholique MonAvenir

«Une fois que votre enfant aura entamé son année scolaire, celui-ci devra demeurer dans son mode d’apprentissage (conventionnel ou à distance) pour un certain temps», ajoute M. Blais.

Le ministère, en effet, permet aux parents qui garderont leurs enfants à la maison de les renvoyer à l’école dans le courant de l’année, ou, au contraire, de les retirer de l’école et revenir à l’enseignement à distance.

Au Conseil MonAvenir, on a déjà décidé qu’un tel changement de mode d’apprentissage ne sera possible qu’à trois dates: le 28 septembre, le 9 novembre et le 7 décembre 2020. Et le Conseil se donne 10 jours de marge de manoeuvre pour effectuer le changement.

Rentrée progressive

La rentrée scolaire se déroulera sur quatre jours dans les écoles de MonAvenir, les 8, 9, 10 et 11 septembre. À compter du lundi 14 septembre, on s’attend à ce que tous les élèves soient présents à l’école (physique ou virtuelle).