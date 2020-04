CoViD-19: l’Ontario prévoit entre 3000 et 15 000 morts

– Les personnes de plus de 60 ans courent un risque plus élevé de contracter la maladie et de souffrir de problèmes graves entraînant la hausse des taux de mortalité.

– Sans les mesures déjà prises par le gouvernement, quelque 300 000 Ontariens et Ontariennes auraient contracté la CoViD-19 à ce jour et environ 6 000 d’entre eux seraient décédés de la maladie.

«L’Ontario entre dans une étape cruciale de sa lutte contre la CoViD-19», a souligné la ministre de la Santé, Christine Elliott. Sa modélisation montre toutefois que la pandémie prendra plusieurs mois à éradiquer.

«Les chiffres publiés aujourd’hui donnent à réfléchir. Même s’ils révèlent une voie catastrophique, ils servent également d’appel à l’adoption de mesures plus importantes. Nous comptons sur chaque résident de l’Ontario pour rester à la maison afin de freiner la propagation du virus. Des vies dépendent du respect de cet avis par le public.»