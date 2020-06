Une formation en service à la clientèle en français à Toronto

Dès le mois d’août, La Cité offrira la formation d’une durée de 8 semaines (160 heures). Les participants suivront des cours tels Travail d’équipe, Gestion du temps et Organisation et culture au travail pour travailler dans des centres d’appel, dans les banques ou le commerce de détail.

Partenaires de longue date

Cette entente entre les deux organisations, qui partagent le 3e étage du 555 rue Richmond Ouest, s’ajoute à d’autres projets de partenariat développés depuis mars 2016, mentionne Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du CFGT.

Les étudiants du programme de Relations publiques de La Cité ont notamment élaboré et organisé des activités pour le CFGT. De plus, le Collège accueille dans ses bureaux de Toronto les intervenants du CFGT dans le cadre du projet Espace Jeunesse, en plus de faire appel à l’expertise de divers services du CFGT et santé mentale, petite enfance et famille, emploi, aide juridique, etc.