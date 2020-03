Christien Paul, le Torontois qui chante en français et qui s’accompagne au ukulélé

Un point de départ

Suite à sa rupture, Christien Paul n’a pas abandonné l’idée de reparler à son ex-copine à propos de leur histoire.

«Vue qu’elle ne parlait pas l’anglais, il fallait que je traduise mes pensées. C’est un peu compliqué, car il y a des expressions qui ne se traduisent pas.»

«Après avoir fait une liste de tout ce que je voulais lui dire, j’ai étudié pendant un an la poésie française: Hugo, Baudelaire, Prévert et même les auteurs tels que Gainsbourg, Aznavour et Barbara.»

Pour réaliser son album, il s’est d’ailleurs inspiré des nombreuses lettres que lui et son ex-copine se sont envoyées, ainsi que de ses réflexions personnelles.

Il a retravaillé tous les textes qu’il avait en sa possession en leur ajoutant une mélodie, et c’est devenu une histoire du début jusqu’à la fin.