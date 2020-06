Catherine Major lance son nouvel album dans la pandémie

La chanteuse québécoise Catherine Major vient de lancer son nouvel album Carte Mère de façon virtuelle, et L’Express s’est entretenu avec elle.

Lancement

Alors que tout ce qui est relié aux arts est reporté, la chanteuse aurait pu choisir de reporter son lancement. Elle a au contraire décidé d’aller de l’avant et de s’ajuster à la nouvelle réalité. Le lancement virtuel sur sa page Facebook animé par Marina Orsini a obtenu un franc succès.

«Au départ on s’est dit qu’on allait faire ça à l’automne, puis finalement on est revenue sur la décision parce que moi j’avais besoin que ça sorte cet album-là. On ne savait pas du tout comment ça allait évoluer tout ça. C’est assez surréaliste comme situation, et j’ai décidé avec mon équipe que les gens avaient besoin de musique plus que jamais. Alors on a décidé de le lancer quand même.»

«Le lancement virtuel c’était bien. C’était une belle expérience et très unique. J’ai été la première à faire ça. On avait une équipe et c’était très professionnel. C’était un bel événement et je pense que les gens ont apprécié. On ressort des segments de ça sur ma page Facebook et y’a des belles choses qui sont restées de ça. C’est un peu moins tangible parce que je ne vois pas les gens. Ça me manque beaucoup cet aspect-là.»

Carte Mère

Le nouvel opus de la chanteuse est non seulement différent au niveau du son, mais pour la première fois, Major a choisi de mettre le chapeau de réalisatrice.