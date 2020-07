Le sens de la désorientation

Déconfinement B: je réalise que je m’étais moi-même circonscrite dans mes déplacements, généralement pour parer au plus pressé. Nous étions tellement occupés. Et nos occupations étaient tellement importantes. Il fallait faire les courses vite vite. Combiner les déplacements pour le maximum d’accomplissement. Faire plusieurs choses à la fois. Pas le temps. C’est urgent. Plus tard.

Maintenant, quand j’ai besoin d’un pain, je prends une heure ou plus. Je vais le chercher au bout du monde pour passer le plus de temps possible à l’extérieur de mon condo. En voiture, je ne fais de mal à personne, n’est-ce pas ?

Déconfinement C: Dans mon quartier, il y a des commerces qui ont fermé. Des boutiques, des restos. Il y a des vitrines vides, des annonces de location. Je réalise que même les établissements que je ne fréquentais pas vont me manquer. Ils faisaient partie de mon décor.

Dans le quartier voisin: Mon restaurant tibétain préféré est fermé. Il ne semble pas qu’il va rouvrir.