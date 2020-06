Poussière et farine

Bon, maintenant, ce sera triste partout. On pourra essayer d’être le moins-plus-pire.

Je remarque que les conversations téléphoniques sociales sont longues. Avant, on se parlait 20 minutes et on se disait: Je vais te raconter le reste quand on se verra au resto, ou quand tu viendras luncher.

Le téléphone remplace le bistro

Maintenant, les conversations téléphoniques durent 1 heure, 90 minutes. Et on parle des restos où on aimait aller.

Les conversations passées sont arrimées à des endroits spécifiques. «Oui, je me souviens, tu as dit cela quand on était au Bistro Machinchouette en octobre dernier.»

On fait des paris cyniques sur les dates de réouverture et sur la disparition de certains endroits préférés. On s’ennuie même du Mandarin!